Бучневич: Ковальчук играет прилично, помог бы любой команде НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением об игре российского форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, который не всегда получает большое игровое время в составе «королей». Напомним, оба россиянина ранее вместе защищали цвета петербургского СКА.



«Я не знаю всей его ситуации: хоккей — командная игра, а они какое-то время проигрывали. Его могли просто сделать в той ситуации козлом отпущения. Знаю, что Илья снова играет и забивает. И играет очень прилично. Я думаю, он бы помог любой команде в НХЛ», — приводит слова Бучневича официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



35-летний Ковальчук в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 42 матчах, отметившись 25 (10+15) очками.

«Ковальчук, убирайся в Россию». Фанаты «Нью-Джерси» готовятся к встрече с Ильёй Но перед этим он «отгрузил» две передачи в матче с «Рейнджерс».