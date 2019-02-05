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Бучневич: Ковальчук играет прилично, помог бы любой команде НХЛ

Бучневич: Ковальчук играет прилично, помог бы любой команде НХЛ
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением об игре российского форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, который не всегда получает большое игровое время в составе «королей». Напомним, оба россиянина ранее вместе защищали цвета петербургского СКА.

«Я не знаю всей его ситуации: хоккей — командная игра, а они какое-то время проигрывали. Его могли просто сделать в той ситуации козлом отпущения. Знаю, что Илья снова играет и забивает. И играет очень прилично. Я думаю, он бы помог любой команде в НХЛ», — приводит слова Бучневича официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

35-летний Ковальчук в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 42 матчах, отметившись 25 (10+15) очками.

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Но перед этим он «отгрузил» две передачи в матче с «Рейнджерс».
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