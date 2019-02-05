Стали известны составы казанского «Ак Барса» и нижегородского «Торпедо» на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 февраля, начало игры — в 19:00 мск.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Лямкин — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Юдин — Манухов, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Яруллин — Марков, Ткачёв — Попов — Галиев;
Глухов — Свитов — Михеев.
«Торпедо»:
Браст (Мольков);
Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Ураков — Макаренко — Веряев, Смолин.
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«Ак Барс» — «Торпедо»: стали известны составы команд