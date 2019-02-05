«Ак Барс» — «Торпедо»: стали известны составы команд

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и нижегородского «Торпедо» на встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 февраля, начало игры — в 19:00 мск.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Лямкин — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Юдин — Манухов, Зарипов — Основин — Лукоянов;

Яруллин — Марков, Ткачёв — Попов — Галиев;

Глухов — Свитов — Михеев.



«Торпедо»:



Браст (Мольков);

Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Ураков — Макаренко — Веряев, Смолин.



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