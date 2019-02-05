Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал неудачную игру действующего обладателя Кубка Стэнли на вбрасываниях.
«Мне кажется, мы после проигранных вбрасываний всегда возвращаем себе шайбу через пару секунд. Если не сидеть в телефоне, а смотреть матч и следить за игрой, вы это увидите. Я выиграл вбрасывание у Бержерона? Это один раз из десяти, так? Нечему радоваться, это серьёзный вопрос. Поэтому я пытаюсь дать глупый ответ», — приводит слова Кузнецова североамериканский журналист Изабель Хуршудян.
С середины января до сегодняшнего дня «Вашингтон» выиграл только один матч из девяти. За этот период «Кэпиталз» пропустили больше всех голов в лиге (40), забили только 22 (имея одну из лучших атак в НХЛ), а по эффективности меньшинства заняли 11-е место с конца (76,9%).
Кузнецов: если не сидеть в телефоне, увидишь, как мы возвращаем шайбу на точке