Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Кузнецов: если не сидеть в телефоне, увидишь, как мы возвращаем шайбу на точке

Кузнецов: если не сидеть в телефоне, увидишь, как мы возвращаем шайбу на точке
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал неудачную игру действующего обладателя Кубка Стэнли на вбрасываниях.

«Мне кажется, мы после проигранных вбрасываний всегда возвращаем себе шайбу через пару секунд. Если не сидеть в телефоне, а смотреть матч и следить за игрой, вы это увидите. Я выиграл вбрасывание у Бержерона? Это один раз из десяти, так? Нечему радоваться, это серьёзный вопрос. Поэтому я пытаюсь дать глупый ответ», — приводит слова Кузнецова североамериканский журналист Изабель Хуршудян.

С середины января до сегодняшнего дня «Вашингтон» выиграл только один матч из девяти. За этот период «Кэпиталз» пропустили больше всех голов в лиге (40), забили только 22 (имея одну из лучших атак в НХЛ), а по эффективности меньшинства заняли 11-е место с конца (76,9%).

Кузнецова уже сажают на лавку. Что творится в «Вашингтоне»?
Как бы «Кэпиталз» не пролетели мимо плей-офф.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент