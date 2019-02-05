Кузнецов: если не сидеть в телефоне, увидишь, как мы возвращаем шайбу на точке

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал неудачную игру действующего обладателя Кубка Стэнли на вбрасываниях.



«Мне кажется, мы после проигранных вбрасываний всегда возвращаем себе шайбу через пару секунд. Если не сидеть в телефоне, а смотреть матч и следить за игрой, вы это увидите. Я выиграл вбрасывание у Бержерона? Это один раз из десяти, так? Нечему радоваться, это серьёзный вопрос. Поэтому я пытаюсь дать глупый ответ», — приводит слова Кузнецова североамериканский журналист Изабель Хуршудян.



С середины января до сегодняшнего дня «Вашингтон» выиграл только один матч из девяти. За этот период «Кэпиталз» пропустили больше всех голов в лиге (40), забили только 22 (имея одну из лучших атак в НХЛ), а по эффективности меньшинства заняли 11-е место с конца (76,9%).