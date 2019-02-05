Выступление Максим и сейв Гудачека. Яркие фото матча «Спартак» — «Сочи»

5 февраля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ московский «Спартак» на домашней арене оказался сильнее хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Для подопечных Сергея Зубова поражение стало третьим подряд, «Спартак» прервал серию из трёх проигранных матчей.



Московской команде в первом периоде удалось забросить две шайбы, авторами которых стали Илья Талалуев и Александр Хохлачёв. У подопечных Сергея Зубова голом сумел отметиться Никита Точицкий. Второй период прошёл без заброшенных шайб, а на 52-й минуте гол Анатолия Никонцева установил окончательный счёт.



Лучшие кадры с матча ХК «Спартак» — ХК «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.