Валентин Зыков забросил первую шайбу за «Вегас»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 Б). Для форварда забитый гол стал первым в составе коллектива из штата Невада.

Видео гола Зыкова можно посмотреть в YouTube на канале «NHL Россия».

Нынешний сезон Зыков начинал в составе «Каролины Харрикейнз», которая впоследствии выставила его на драфт отказов, откуда игрока забрал «Эдмонтон». В составе «ураганов» Валентин провёл 13 матчей и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «–1», обошёлся без штрафного времени. В составе «нефтяников» 23-летний форвард сыграл пять матчей и не сумел отметиться результативными действиями при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафного времени.