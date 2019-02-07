Бобков: тренеры сборной сразу сказали, что дадут сыграть на Шведских играх

Голкипер «Авангарда» и сборной России Игорь Бобков прокомментировал свой вызов в национальную команду на третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры.

«Есть ли понимание, сколько мне дадут игрового времени? Пока не понятно. Но тренеры сборной сразу сказали, что дадут мне сыграть на этом турнире. Ещё во время Кубка Первого канала сообщили, что я буду вызван на третий этап Евротура и хотя бы одну игру проведу. Теперь буду тренироваться и доказывать, что достоин как можно чаще появляться на льду», — приводят слова Бобкова «Известия».

Шведские хоккейные игры – ежегодный турнир, который проводится с 1991 года; с 1997 года является этапом Еврохоккейтура. В 2019 году турнир пройдёт с 7 по 10 февраля.