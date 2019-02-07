Итоги дня НХЛ для россиян: безголевая серия Наместникова достигла 20 матчей

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие четверо представителей России.

На счету защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «-1», бросок в створ, 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 20.39 на льду (2.13 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов в очередной раз не принял участия в матче. Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 17.42 на льду (3.24 – в большинстве). У Владислава Наместникова «-1», 2 броска, силовой приём и 3 блок-шота – за 15.28 (3.05 – в большинстве). Безголевая серия Владислава достигла отметки в 20 матчей. Александр Георгиев отбил 27 бросков из 30, а также отразил шесть буллитов из семи.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 27 из 30 90,0 4:3 Б