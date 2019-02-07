Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Итоги дня НХЛ для россиян: безголевая серия Наместникова достигла 20 матчей

Итоги дня НХЛ для россиян: безголевая серия Наместникова достигла 20 матчей
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие четверо представителей России.

На счету защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «-1», бросок в створ, 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 20.39 на льду (2.13 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов в очередной раз не принял участия в матче. Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 17.42 на льду (3.24 – в большинстве). У Владислава Наместникова «-1», 2 броска, силовой приём и 3 блок-шота – за 15.28 (3.05 – в большинстве). Безголевая серия Владислава достигла отметки в 20 матчей. Александр Георгиев отбил 27 бросков из 30, а также отразил шесть буллитов из семи.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»27 из 3090,04:3 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+2+102000%17.42
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-10213100%15.28
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10133-20.39
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент