Итоги дня НХЛ для россиян: безголевая серия Наместникова достигла 20 матчей

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие четверо представителей России.
На счету защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «-1», бросок в створ, 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 20.39 на льду (2.13 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов в очередной раз не принял участия в матче. Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 17.42 на льду (3.24 – в большинстве). У Владислава Наместникова «-1», 2 броска, силовой приём и 3 блок-шота – за 15.28 (3.05 – в большинстве). Безголевая серия Владислава достигла отметки в 20 матчей. Александр Георгиев отбил 27 бросков из 30, а также отразил шесть буллитов из семи.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|27 из 30
|90,0
|4:3 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+2
|+1
|0
|2
|0
|0
|0%
|17.42
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|3
|100%
|15.28
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|1
|3
|3
|-
|20.39