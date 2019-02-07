Бучневич: Ковальчук — хороший мужик и очень командный игрок

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением о характере российского форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука.



«Я играл вместе с Ковальчуком в КХЛ. Очень хороший мужик. Очень командный игрок. Когда тебе нужна помощь, он всегда первый в очереди.



У нас там много было звёзд. Я с ними общался, только когда ко мне подходили разговаривать, но когда подписал контракт с „Рейнджерс“, одним из первых, кто мне написал, был как раз Ковальчук. „Правильный выбор, желаю удачи“, — в таком духе. Уж не знаю, где он достал мой номер. Его номера у меня не было», — приводит слова Бучневича официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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«Это просто Kovalsuck». Ковальчук забил тем, кто его ненавидит Это должно было случиться.