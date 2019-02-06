«Это просто Kovalsuck». Ковальчук забил тем, кто его ненавидит

Возвращение в Ньюарк Ильи Ковальчука было событием номер один для многих хоккейных болельщиков, хотя игровой день в НХЛ оказался весьма насыщенным. Бывший «дьявол», приехавший к местам своей боевой славы в составе «Лос-Анджелес Кингз», вряд ли испытывал ностальгию по временам, проведённым в «Нью-Джерси».



Во-первых, потому что с 2013 года, когда Ковальчук последний раз надевал красный игровой свитер, в команде осталось только два человека — защитник Эндри Грин и нападающий Трэвис Зэйджак. Ни знаменитого Лу Ламорелло, ни Патрика Элиаша в команде больше нет — частичным исключением является лишь Мартин Бродо, который сменил амплуа вратаря на цивильный костюм и должность вице-президента клуба.

«Ковальчук, убирайся в Россию». Фанаты «Нью-Джерси» готовятся к встрече с Ильёй Но перед этим он «отгрузил» две передачи в матче с «Рейнджерс».

Во-вторых, тот приём, который оказали Ковальчуку болельщики «Дэвилз», был далёк от приятного. Фанаты не могут простить Илье тот факт, что в 2013-м году он подписал документы о завершении карьеры в НХЛ — это произошло всего спустя 3 года после того, как был заключён новый 15-летний договор на $ 100 млн. Уже накануне игры болельщики «Нью-Джерси» начали упражняться в том, чтобы опубликовать что-нибудь максимально обидное в адрес Ильи в социальных сетях.

Ковальчука освистали болельщики «Нью-Джерси» ещё до начала матча с «Кингз»

Самым популярным вариантом стало искажение фамилии россиянина, когда вместо последнего слога chuk американцы использовали слово suck. Другие призывали Ковальчука снова вернуться в Россию, утверждая, что этого хочет глава российского государства.

Более продвинутые фанаты организовали стихийный конкурс коллажей и «фотожаб», центральной темой в которой стала финансовая.

Всё это активно подогревалось «Лос-Анджелесом», который ничего плохого не видел в том, что Илью явно враждебно встретили в Ньюарке. «Эй, «Нью-Джерси», а Ковальчук-то приехал! Давайте погромче!», — с сарказмом вещал официальный «твиттер» «Кингз», публикуя короткое видео с предматчевой разминки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Лос-Анджелеса».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Лос-Анджелеса».

«Букать» в адрес Ильи публика на трибунах «Пруденшиал-центра» стала задолго до того, как команды появились на льду. Одного объявления составов и появления фотографии Ковальчука на стадионном кубе было достаточно, чтобы недовольный гол разнёсся по всей чаше арены.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Местная пресса подошла к приезду Ильи более изощрённо. Среди журналистов преобладало мнение, что странный уход Ковальчука в 2013 году был благом для «Нью-Джерси», и что с россиянином в составе «дьяволам» было бы только хуже.



«Не надо «букать», болельщики «Нью-Джерси»! «Дьяволы» не помешали Ковальчуку уехать в КХЛ, хотя могли. «Нью-Джерси» мог заблокировать этот переход согласно трансферным правилам ИИХФ, но этого не было сделано. Почему он уехал? Он не видел хорошего будущего у клуба, у него был заметный гнев по отношению к НХЛ из-за локаута и условного депонирования части зарплаты. Плюс желание вернуть свою семью в Россию и стать лицом КХЛ для олигархов, которые с лихвой восполнили те деньги, которые он оставил в НХЛ.



Отъезд Ковальчука спас многих людей. Если бы он не ушёл, или сделал это позже, у «Дэвилз» были бы под потолком $ 5 млн, а выйдя из состава на четвёртый год, он освободил клуб от своего ядовитого контракта. Илья оказал огромную услугу, и, возможно, не случайно Ламорелло дал ему уйти без боя. Ламорелло ведь тоже ненавидел этот контракт, его подтолкнул к подписанию владелец «Дэвилз» Джефф Вандербик», — отметил автор ESPN Местная пресса подошла к приезду Ильи более изощрённо. Среди журналистов преобладало мнение, что странный уход Ковальчука в 2013 году был благом для «Нью-Джерси», и что с россиянином в составе «дьяволам» было бы только хуже.



«Не надо «букать», болельщики «Нью-Джерси»! «Дьяволы» не помешали Ковальчуку уехать в КХЛ, хотя могли. «Нью-Джерси» мог заблокировать этот переход согласно трансферным правилам ИИХФ, но этого не было сделано. Почему он уехал? Он не видел хорошего будущего у клуба, у него был заметный гнев по отношению к НХЛ из-за локаута и условного депонирования части зарплаты. Плюс желание вернуть свою семью в Россию и стать лицом КХЛ для олигархов, которые с лихвой восполнили те деньги, которые он оставил в НХЛ.



Отъезд Ковальчука спас многих людей. Если бы он не ушёл, или сделал это позже, у «Дэвилз» были бы под потолком $ 5 млн, а выйдя из состава на четвёртый год, он освободил клуб от своего ядовитого контракта. Илья оказал огромную услугу, и, возможно, не случайно Ламорелло дал ему уйти без боя. Ламорелло ведь тоже ненавидел этот контракт, его подтолкнул к подписанию владелец «Дэвилз» Джефф Вандербик», — отметил автор ESPN Грег Вышински.

«Если бы Ковальчук играл этот матч в красной форме, то у клуба было бы на $ 40 млн больше под потолком зарплат в ближайшие 6 лет. И это ради парня, которому в апреле стукнет 36», — добавил Кори Масисэк из The Athletic.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Дополнительной интриги к присутствию Ковальчука в Ньюарке дополняла недавняя информация о том, что Илья готов покинуть «Лос-Анджелес» и отказаться от пункта в контракте, запрещающего обмен. И хотя эта новость пришла из издания The Fourth Period, которое трудно назвать авторитетным, в данном случае вряд ли есть дым без огня. Сезон в «Кингз» для Ильи получился странным, сложным и не самым приятным, если учесть трудности во взаимоотношениях с тренером, перевод в четвёртое звено, малое количество игрового времени и общий результат команды.

В своей первой же смене Ковальчук смог ощутить всю народную «любовь», скопившуюся в штате Нью-Джерси за шесть лет своих выступлений в питерском СКА. Крик «Kovalsuck» неизменно раздавался на трибунах, едва россиянин касался шайбы.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

В такой горячей обстановке Ковальчук просто не мог не забить. Это произошло в самой концовке третьего периода, и трудно представить, в каком паршивом настроении фанаты «Дэвилз» уезжали домой. После гола улыбка не сходила с лица российского форварда.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Всем, кто «букал» — удачи!», — продолжал ядовито вещать «твиттер» «Лос-Анджелеса».

«Твиттер» «Нью-Джерси» отреагировал на это своеобразно.

«Конечно, это должно было случиться», — сначала написали «дьяволы». А затем добавили: «Это просто Kovalsucked».

«Я был счастлив, когда забил. Это всегда лучший ответ. В команде осталось только два парня, с которыми я раньше играл, время летит. У «Нью-Джерси» молодая команда, они получили Нико Хишира и многих молодых ребят. Это квалифицированная, хорошая команда. Нынешний сезон для них не самый удачный, но у них светлое будущее», — сказал Ковальчук после матча, и был так доволен, что ворвался в кадр во время послематчевого флэш-интервью одноклубника Тайлера Тоффоли.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports West.