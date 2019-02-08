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Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало»

Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» в овертайме одержал выездную победу над «Баффало Сэйбрз» — 6:5.

Дубль в составе победителей оформил Теуво Терявяйнен, голами также отметились Джастин Фолк, Грег Маккегг, Брок Макгинн и Нино Нидеррайтер. У «клинков» дубль на счету Джеффа Скиннера, по заброшенной шайбе в активе Эвана Родигеса, Джейсона Поменвиля и Марко Сканделлы.

Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 4 броска в створ и силовой приём за 14.04 на льду.

В параллельной встрече «Оттава Сенаторз» одержал сухую победу над «Анахайм Дакс» — 4:0. Дубль оформил Мэтт Дюшейн, по заброшенной шайбе на счету Брэди Ткачука и Марка Стоуна.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
5 : 6
0:1, 2:1, 3:3, 0:1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Фолк (Ахо, Уильямс) – 04:04 (5x5), 0:2 – Терявяйнен (Мартинук, Свечников) – 21:37 (5x5), 1:2 – Родригес (Шири, Ристолайнен) – 28:15 (5x5), 2:2 – Поменвиль (Богосян) – 35:14 (5x5), 2:3 – Маккегг (ван Римсдайк, де Хаан) – 41:54 (5x5), 3:3 – Скиннер (Ристолайнен, Пилут) – 45:48 (5x5), 3:4 – Макгинн (Мартинук, Свечников) – 51:03 (5x5), 3:5 – Нидеррайтер (Терявяйнен, Ахо) – 54:58 (5x4), 4:5 – Сканделла (Райнхарт, Миттельштадт) – 55:41 (5x5), 5:5 – Скиннер (Райнхарт, Айкел) – 59:04 (6x5), 5:6 – Терявяйнен – 63:25 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 0
1:0, 1:0, 2:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Ткачук (Стоун, Уайт) – 07:23 (5x5), 2:0 – Дюшейн (Тирни, Шабо) – 38:08 (5x5), 3:0 – Стоун (Тирни, Сеси) – 46:26 (5x5), 4:0 – Дюшейн (Сеси) – 59:29 (en)
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