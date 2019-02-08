Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» в овертайме одержал выездную победу над «Баффало Сэйбрз» — 6:5.

Дубль в составе победителей оформил Теуво Терявяйнен, голами также отметились Джастин Фолк, Грег Маккегг, Брок Макгинн и Нино Нидеррайтер. У «клинков» дубль на счету Джеффа Скиннера, по заброшенной шайбе в активе Эвана Родигеса, Джейсона Поменвиля и Марко Сканделлы.

Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 4 броска в створ и силовой приём за 14.04 на льду.

В параллельной встрече «Оттава Сенаторз» одержал сухую победу над «Анахайм Дакс» — 4:0. Дубль оформил Мэтт Дюшейн, по заброшенной шайбе на счету Брэди Ткачука и Марка Стоуна.