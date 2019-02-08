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«Даллас» проиграл «Нэшвиллу», несмотря на 21 сейв Худобина

«Даллас» проиграл «Нэшвиллу», несмотря на 21 сейв Худобина
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде в овертайме уступил «Нэшвилл Предаторз» — 2:3. Команда из штата Техас уступила впервые за шесть встреч.

Голами в составе гостей отметились Миро Хейсканен и Тейлор Федун. У «хищников» отличились Крэйг Смит, Виктор Арвидссон и Райан Джохансен.

На счету Александра Радулова показатель полезности «+1» и 3 броска в створ за 20.49 на льду (2.01 – в большинстве). У Дениса Гурьянова бросок, силовой приём и блок-шот за 11.12. Антон Худобин отразил 21 бросок из 24. Валерий Ничушкин не принимал участия в матче.

В параллельной встрече «Эдмонтон Ойлерз» на выезде одержал победу над «Миннесотой Уайлд» — 4:1. «Нефтяники» прервали серию из шести поражений.

Голами в составе победителей отметились Дарнелл Нурс, Тай Ратти, Леон Драйзайтль и Зак Кассиан. У «дикарей» отличился Йоэль Эрикссон Эк.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 2
1:0, 0:0, 1:2, 1:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Смит (Фиала, Вебер) – 17:48 (5x5), 1:1 – Хейсканен (Сегин, Полак) – 44:05 (5x5), 2:1 – Арвидссон (Форсберг, Джохансен) – 48:41 (5x5), 2:2 – Федун (Кольяно, Дикинсон) – 49:46 (5x5), 3:2 – Джохансен (Арвидссон, Йози) – 60:43 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1 : 4
0:1, 0:1, 1:2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Нурс (Макдэвид, Кассиан) – 02:15 (5x5), 0:2 – Ратти (Ньюджент-Хопкинс) – 24:32 (5x5), 1:2 – Эрикссон Эк (Цукер, Канин) – 42:50 (5x5), 1:3 – Драйзайтль (Чиассон, Ньюджент-Хопкинс) – 45:35 (5x4), 1:4 – Кассиан (Макдэвид) – 58:40 (en)
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