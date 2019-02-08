«Даллас» проиграл «Нэшвиллу», несмотря на 21 сейв Худобина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде в овертайме уступил «Нэшвилл Предаторз» — 2:3. Команда из штата Техас уступила впервые за шесть встреч.

Голами в составе гостей отметились Миро Хейсканен и Тейлор Федун. У «хищников» отличились Крэйг Смит, Виктор Арвидссон и Райан Джохансен.

На счету Александра Радулова показатель полезности «+1» и 3 броска в створ за 20.49 на льду (2.01 – в большинстве). У Дениса Гурьянова бросок, силовой приём и блок-шот за 11.12. Антон Худобин отразил 21 бросок из 24. Валерий Ничушкин не принимал участия в матче.

В параллельной встрече «Эдмонтон Ойлерз» на выезде одержал победу над «Миннесотой Уайлд» — 4:1. «Нефтяники» прервали серию из шести поражений.

Голами в составе победителей отметились Дарнелл Нурс, Тай Ратти, Леон Драйзайтль и Зак Кассиан. У «дикарей» отличился Йоэль Эрикссон Эк.