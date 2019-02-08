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29 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Аризону»

29 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:2.

Голами в составе победителей отметились Лукаш Седлак, Дэвид Савар, Джош Андерсон и Бун Дженннер. У «койотов» заброшенные шайбы на счету Джордана Истерли и Конора Гарленда.

Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31. На счету Артемия Панарина показатель полезности «-1» и 2 броска в створ за 16.11 на льду (2.46 – в большинстве). Илья Любушкин участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Сан-Хосе Шаркс» также на выезде обыграл «Калгари Флэймз» — 5:2.

В составе «акул» дублями отметились Томаш Гертл и Эвандер Кейн, ещё один гол на счету Брента Бёрнса, он отличился в меньшинстве. У «огоньков» заброшенными шайбами отметились Марк Янковски и Ти Джей Броди.

Ринат Валиев участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 4
0:2, 2:1, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Седлак (Хянникяйнен) – 03:02 (5x5), 0:2 – Савар (Андерсон, Дженнер) – 17:13 (5x5), 1:2 – Истерли (Казинс, Фишер) – 24:20 (5x5), 2:2 – Гарленд (Истерли) – 26:03 (5x5), 2:3 – Андерсон (Джонс, Веннберг) – 30:24 (5x4), 2:4 – Дженнер – 53:52 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2 : 5
1:3, 1:1, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Янковски (Джордано, Броди) – 04:36 (5x5), 1:1 – Кейн (Торнтон, Бёрнс) – 12:39 (4x4), 1:2 – Бёрнс – 13:42 (4x5), 1:3 – Гертл (Шимек, Донской) – 14:04 (5x5), 1:4 – Кейн (Донской, Гертл) – 36:27 (5x5), 2:4 – Броди (Райан, Нил) – 37:42 (5x4), 2:5 – Гертл (Кейн) – 58:37 (5x4)
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