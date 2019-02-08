29 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Аризону»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:2.

Голами в составе победителей отметились Лукаш Седлак, Дэвид Савар, Джош Андерсон и Бун Дженннер. У «койотов» заброшенные шайбы на счету Джордана Истерли и Конора Гарленда.

Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31. На счету Артемия Панарина показатель полезности «-1» и 2 броска в створ за 16.11 на льду (2.46 – в большинстве). Илья Любушкин участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Сан-Хосе Шаркс» также на выезде обыграл «Калгари Флэймз» — 5:2.

В составе «акул» дублями отметились Томаш Гертл и Эвандер Кейн, ещё один гол на счету Брента Бёрнса, он отличился в меньшинстве. У «огоньков» заброшенными шайбами отметились Марк Янковски и Ти Джей Броди.

Ринат Валиев участия в матче не принимал.