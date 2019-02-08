Гусманов: вспоминаем с Билялетдиновым, как он меня гонял на тренировках

Один из лучших хоккеистов в истории магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» Равиль Гусманов вспомнил совместную работу с Зинэтулой Билялетдиновым.



«Конечно, мы хорошо общались с Билялетдиновым, когда он находился в системе «Виннипега». Новый год встречали вместе, семьями. Всё-таки русские за границей. Не так много тогда соотечественников было за океаном, тем более в этих краях. Супруги наши хорошо общались. Сейчас, когда с Билялетдиновым видимся, вспоминаем, как он меня тогда тренировал. Как много я у него работал, как он меня гонял.



Лично я нисколько не удивился, когда он решил исполнить буллит на Матче звёзд. Билялетдинов всегда был весёлый, спортивный, поджарый. Открытый для общения, настоящий фанат спорта. Не знаю, почему кто-то называет его хмурым», — приводит слова Гусманова «Реальное время».

Такого Билялетдинова вы ещё не видели! Для этого и нужны Матчи звёзд В Казани кайфовал даже самый серьёзный тренер страны.