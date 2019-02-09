Торнтон — о 1000 очках за «Сан-Хосе»: давно тут играю, это должно было произойти

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон поделился мнением о достижении — недавно канадец преодолел планку — 1000 набранных очков за «акул».



«Очень приятно. Очень приятно. Мне очень повезло — я играл с потрясающими хоккеистами в «Сан-Хосе». Очень давно играю за эту команду. Так что это должно было произойти. Мне очень повезло, что я так много лет провел в этой замечательной команде. И всё ещё играю», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В текущем сезоне Торнтон уже отметился тремя достижениями. 8 ноября он стал 15-м хоккеистом в истории НХЛ, сыгравшим 1500 матчей, 13 ноября забросил 400-ю шайбу, а 15 января сыграл 1000-й матч за «Шаркс». В 1000-й игре (с «Питтсбург Пингвинз») он забил 407-й гол в карьере.