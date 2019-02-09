Филатов: не назову хоккей юниорской сборной США весёлым

Главный тренер юниорской сборной России U18 Владимир Филатов прокомментировал поражение в матче с Финляндией (2:3 Б) на Турнире пяти наций.



«Все команды на турнире приблизительно равны по силе, не стал бы выделять матч с Финляндией. Игра в целом была похожа на предыдущие две. Но сегодня мы начали не лучшим образом, выровняли игру только во втором периоде. Чего не хватило для победы? Реализации голевых моментов. У нас были хорошие моменты — мы их не забили, к сожалению.



Не хочу хвалить кого-то индивидуально, ведь мы проиграли. Но если надо кого-то отметить, то это будет Сева Скотников, он сыграл лучше всех.



Называть хоккей, в который в Сочи играет сборная США, весёлым, основываясь только на разнице шайб, я бы не стал. Но у них остроатакующий хоккей, это факт. Здесь они играют, как бразильцы в футбол. Игра с США будет за первое место. Это сильная команда, очень мобильная. Наша задача — сыграть организованно, не дать им создать много моментов у наших ворот и реализовать свои», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.