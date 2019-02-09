Светлаков: взаимодействие с Окуловым у нас в порядке

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Андрей Светлаков прокомментировал победу над Финляндией (3:2 Б) на Евротуре и поделился ожиданиями от игры со Швецией.



«Ярославль оставил после себя очень положительные эмоции. У нас была хорошая поддержка классных болельщиков. Там очень любят хоккей. Игру довели до победы. Парни из ЦСКА поздравили после матча.

Что касается работы моего звена, мы не так давно играли втроём вместе. Что-то получалось, что-то — нет. Будем дальше работать, впереди еще две игры. Взаимодействие с Костей Окуловым в порядке. Мы играем в одной команде, и у нас каждый способен хорошо сыграть с каждым.



Впереди нас ждет новый соперник — хорошая и быстрая команда. Будем стараться выполнить задачи, которые перед нами поставит тренерский штаб, и играть на победу», — цитирует форварда официальный сайт клуба.