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Никита Кучеров на тренировке «Тампы» вернулся в звено Стивена Стэмкоса

Никита Кучеров на тренировке «Тампы» вернулся в звено Стивена Стэмкоса
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» провёл предыгровую тренировку в новых сочетаниях, информирует клубный журналист Джо Смит. На раскатке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» российский нападающий Никита Кучеров занимался в звене Стивена Стэмкоса. Последние матчи Кучеров начинал в тройке Брейдена Пойнта.

Новые тройки атаки команды Джона Купера: Палат — Стэмкос — Кучеров, Гурд — Пойнт — Джонсон, Киллорн — Чирелли — Миллер, Эрне — Пакетт — Джозеф.

Кучеров (81 балл) продолжает лидировать в гонке бомбардиров, однако отрыв от Коннора Макдэвида сократился уже до одного очка. На третьем месте — Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс» (79). Безголевая серия российского форварда составляет уже 10 матчей.

В топ-5 также входят форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (75) и нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро (74).

Макдэвид сократил отставание от Кучерова в зачёте бомбардиров до одного очка
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