Макдэвид сократил отставание от Кучерова в зачёте бомбардиров до одного очка

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:1).

Таким образом, на счету канадского нападающего стало 80 (31+49) очков в 53 матчах «регулярки». Он достиг этой отметки вторым в сезоне. В гонке бомбардиров отставание Макдэвида от лидера – Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» – сократилось до одного балла. На третьем месте идёт Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс» с 79 очками. Безголевая серия российского форварда составляет уже 10 матчей.

В топ-5 также входят форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (75 очков) и нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро (74 баллов). Отметку в 70 очков также разменял ещё один форвард «лавин» Натан Маккиннон (73).