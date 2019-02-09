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Словакия разгромила олимпийскую сборную России на Кубке Кауфланда

Словакия разгромила олимпийскую сборную России на Кубке Кауфланда
Хоккей / Прочие

Олимпийская сборная России провела второй матч на Кубке Кауфланда, который проходит в Братиславе. Российская команда потерпела разгромное поражение в игре с хозяевами льда. Сборная Словакии победила со счётом 5:1.

Словаки открыли счёт на 11-й минуте матче, отличился Самуэль Бучек. Российской команде удалось восстановить равновесие усилиями Кирилла Семёнова. Второй период стал ключевым отрезком матча. В ворота Василия Демченко влетело четыре шайбы — последовательно отличились Матей Паулович, оформивший дубль Бучек, Роберт Лантоши и Радован Пулиш. Перед стартом третьего периода тренерский штаб российской команды провёл замену вратаря. Вошедший в игру Иван Бочаров оставил ворота в неприкосновенности.

Товарищеские матчи (сборные)
09 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Словакия
5 : 1
1:0, 4:1, 0:0
Россия (олимп.)
1:0 – Бучек – 10:50 (5x5), 1:1 – Семёнов (Романов, Фёдоров) – 24:46 (5x5), 2:1 – Паулович (Черешняк, Китнар) – 26:12 (5x4), 3:1 – Бучек – 36:21 (5x5), 4:1 – Лантоши (Серсен) – 37:34 (5x5), 5:1 – Пулиш (Гудачек) – 39:15 (5x5)

Формат Кубка Кауфланда предполагает два матча с участием олимпийской сборной России. Вчера, 8 февраля, российская команда в упорной борьбе переиграла Беларусь со счётом 2:1.

Олимпийская сборная России обыграла Беларусь на Кубке Кауфланда
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