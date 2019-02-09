Словакия разгромила олимпийскую сборную России на Кубке Кауфланда

Олимпийская сборная России провела второй матч на Кубке Кауфланда, который проходит в Братиславе. Российская команда потерпела разгромное поражение в игре с хозяевами льда. Сборная Словакии победила со счётом 5:1.

Словаки открыли счёт на 11-й минуте матче, отличился Самуэль Бучек. Российской команде удалось восстановить равновесие усилиями Кирилла Семёнова. Второй период стал ключевым отрезком матча. В ворота Василия Демченко влетело четыре шайбы — последовательно отличились Матей Паулович, оформивший дубль Бучек, Роберт Лантоши и Радован Пулиш. Перед стартом третьего периода тренерский штаб российской команды провёл замену вратаря. Вошедший в игру Иван Бочаров оставил ворота в неприкосновенности.

Формат Кубка Кауфланда предполагает два матча с участием олимпийской сборной России. Вчера, 8 февраля, российская команда в упорной борьбе переиграла Беларусь со счётом 2:1.