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Грёнборг: клубы КХЛ осложняют Швеции жизнь, оказывая на наших игроков давление

Грёнборг: клубы КХЛ осложняют Швеции жизнь, оказывая на наших игроков давление
Хоккей / Евротур

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал победу в матче со сборной России (4:2) на третьем этапа Евротура.

«Отличный получился матч. Всех, кто его смотрел с трибун или телеэкранов, он однозначно развлёк. Мы играли против потрясающей команды, и нам пришлось тяжело. Но мы справились со сложной задачей благодаря тому, что ребята проявили характер.

Сколько игроков из этой сборной поедет на чемпионат мира? Пока трудно сказать. В прошлые два года ездили по 1–2 хоккеиста. Конкуренция с учётом энхаэловцев получается очень высокой. Но Филип Хольм из «Торпедо» прежде играл на чемпионатах мира. И Деннис Расмуссен из «Магнитки» тоже. И Магнус Хелльберг из СКА. Парни из КХЛ вполне могут поехать в Словакию, у них хорошие шансы. А молодые парни с ними поборются. Но мы ещё не знаем, кто сможет приехать из НХЛ, поэтому ничего определённого сказать не могу.

Некоторых хоккеистов клубы КХЛ не отпустили. Кого — нетрудно понять, шведских хоккеистов в КХЛ не так и много. К сожалению, клубы КХЛ осложняют нам жизнь, оказывая на наших игроков давление, чтобы они никуда не ездили», — цитирует Грёнборга Sport24.

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