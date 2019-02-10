«Оттава» обыграла «Виннипег», забросив пять шайб

«Оттава Сенаторз» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Джетс» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер хозяев Андерс Нильссон, отразивший 44 броска из 46. Дублем в составе победителей отметился Марк Стоун. 2 (1+1) балла за результативность набрал форвард «Оттавы» Мэтт Дюшейн.

В составе гостей шайбы забросили Брайан Литтл и Брендан Лемье. Вратарь «Джетс» Лоран Броссуа справился с 27 бросками из 32. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов участие в матче не принимал.