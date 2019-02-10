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«Оттава» обыграла «Виннипег», забросив пять шайб

«Оттава» обыграла «Виннипег», забросив пять шайб
Хоккей / НХЛ

«Оттава Сенаторз» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Джетс» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер хозяев Андерс Нильссон, отразивший 44 броска из 46. Дублем в составе победителей отметился Марк Стоун. 2 (1+1) балла за результативность набрал форвард «Оттавы» Мэтт Дюшейн.

В составе гостей шайбы забросили Брайан Литтл и Брендан Лемье. Вратарь «Джетс» Лоран Броссуа справился с 27 бросками из 32. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов участие в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
5 : 2
2:0, 2:1, 1:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Стоун (Тирни, Балцерс) – 02:57 (5x5), 2:0 – Дзингел (Сеси, Уайт) – 12:21 (5x5), 2:1 – Литтл (Лайне, Бафлин) – 22:00 (5x5), 3:1 – Стоун (Шабо, Дюшейн) – 29:50 (5x4), 4:1 – Дюшейн (Райан) – 32:39 (5x5), 5:1 – Смит (Пажо) – 55:20 (5x5), 5:2 – Лемье (Аплтон, Моррисси) – 59:17 (5x5)
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