«Монреаль» — «Торонто»: Зайцев забросил вторую шайбу в сезоне

Российский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (идёт 1-й период, счёт 2:1 в пользу «Торонто»). Для хоккеиста забитый гол стал вторым в сезоне.

Видео гола также доступно на официальном сайте НХЛ.

27-летний Зайцев проводит в «Торонто» третий сезон, в этом году он сыграл 53 матча и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+1», проводя на льду в среднем по 20 минут 32 секунды за игру.

Ранее в СМИ сообщалось, что игрока хотят обменять. Контракт Зайцева с зарплатой $ 4,5 млн в год действует до конца сезона-2023/24, в следующем сезоне в силу вступает пункт о запрете на обмен, согласно которому Зайцев может предоставить список из 10 клубов, куда его нельзя обменять.