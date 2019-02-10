Защитник «Ванкувера» Бьега клюшкой выбил Нилу несколько зубов

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Трэвиса Грина. Для «Калгари» это поражение стало третьим в последних четырёх матчах.

На 48-й минуте матча защитник «Кэнакс» Алекс Бьега заработал двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Канадский защитник попал клюшкой по лицу форварду «Калгари Флэймз» Джеймсу Нилу, выбив финалисту Кубка Стэнли — 2018 несколько зубов.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Брэди Треттенеро.

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон сделал две результативные передачи. Таким образом, на счету 20-летнего шведа стало 50 (25+25) очков в 45 матчах. За последние 20 лет только три новичка в истории НХЛ набирали 50 или более очков в 45 матчах: Александр Овечкин (60 баллов, сезон-2005/06), Евгений Малкин (53, 2006/07), Сидни Кросби (50, 2005/06).