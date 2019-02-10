Петтерссон — 4-й новичок в истории НХЛ за 20 лет, набравший 50 очков в 45 матчах

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Трэвиса Грина. Для «Калгари» это поражение стало третьим в последних четырёх матчах.

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон сделал две результативные передачи. Таким образом, на счету 20-летнего шведа стало 50 (25+25) очков в 45 матчах. За последние 20 лет только три новичка в истории НХЛ набирали 50 или более очков в 45 матчах: Александр Овечкин (60 баллов, сезон-2005/06), Евгений Малкин (53, 2006/07), Сидни Кросби (50, 2005/06).

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 выступал за шведский клуб «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.