Коновалов: Евротур прибавил мне уверенности, о ЧМ думать ещё рано

Вратарь сборной России Илья Коновалов подвёл итоги матча с Чехией на Евротуре (3:1).



«Уверенности после первой игры добавилось. Чехи уже выиграли турнир, сегодня не особо атаковали, 13 бросков всего было. После первого гола в мои ворота продолжал играть. Неудачно она выскочила, поздно увидел. Продолжал работать, хотелось выиграть.



Буллит в мои ворота? Главное посмотреть хват – правый или левый. А дальше действовать по ситуации. А так всё спокойно, в принципе. Надо спокойно к этому относиться, не переживать. Никак особо на буллит не настраивался, просто надо было его отбить.



Мне ещё после первой игры сказали не расслабляться, что могу сыграть ещё. Я готовился к этой игре. Ничего страшного, что мало бросков было. Держал себя в игре, подсказывал защитникам. Думаю, что Евротур прибавил мне уверенности. Хоккей здесь немножко быстрее, помастеровитее ребята. О чемпионате мира думать ещё рано. Ещё клубные дела будут», — передаёт слова Коновалова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.