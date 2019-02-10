И. Воробьёв: мы проверили многих ребят, будем смотреть и анализировать дальше

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги шведского этапа Евротура, на котором российская команда заняла второе место.



«С чехами в эмоциональном плане был довольно сложный матч. Особенно начало. Вчера догоняли-догоняли и не смогли, поэтому сегодня было трудно. Но всё-таки раскрутились во второй половине, сыграли лучше, мы стали рабочие. И, в принципе, мы не заиграли, а заработали. У нас две победы на этапе, мы проверили многих ребят. Опять же, будем анализировать, будем смотреть видео. У нас есть специальная группа людей, которые всё нам выпишут, всё расскажут. Дальше будем уже смотреть, принимать решение. На кого имеем виды дальше, а на кого — нет. Сейчас сказать сгоряча не могу. Надо разбираться. У нас есть аналитики, это настоящий процесс.



Сколько ребят могут поехать из этой сборной на чемпионат мира? Это, видимо, после игры со шведами у вас вопрос. У нас всё сложнее. Будем анализировать, смотреть. У нас ещё до Братиславы есть на что посмотреть. Концовка регулярного чемпионата, потом плей-офф КХЛ. Карты будут по-новому смешаны», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.