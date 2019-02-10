Россия — Чехия: лидер россиян по игровому времени — 23-летний Елесин

Сборная России одолела команду Чехии в своём заключительном матче этапа Евротура «Шведские хоккейные игры», встреча завершилась со счётом 3:1. На счету российской команды две победы на шведском этапе Евротура из трёх возможных.



Лидером российской команды по игровому времени стал 23-летний защитник Александр Елесин, отыгравший 17 минут и 40 секунд. Следом идут нападающий Илья Михеев и защитник Артём Зуб. Меньше всех провёл на льду форвард Денис Алексеев (4,33).



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 29-й минуте: точным броском отметился нападающий чешской сборной Томаш Зогорна. До конца второго периода подопечные Ильи Воробьёва сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам Андрея Кузьменко, оформившего дубль. В третьем периоде голкипер россиян Илья Коновалов сумел отразить буллит. На 54-й минуте Россия упрочила преимущество благодаря дебютному голу Александра Кадейкина за сборную, шайба стала в матче последней.

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.