Стали известны составы СКА и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 февраля, начало игры — в 19:30 мск. В состав команды Ильи Воробьёва вернулся шведский защитник Патрик Херсли.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;
Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;
Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.
«Северсталь»:
Фурх (Коробов);
Кинрейд — Сизов, Гераськин — Якимов — Лапенков;
Лекомцев — Глазков, Эштон — Бодров — Захарчук;
Хохлов — Хабаров, Марковин — Кодола — Петунин;
Кулда — Мегалинский, Вовченко — Николишин — Бабенко.
СКА — «Северсталь»: в состав «армейцев» вернулся Патрик Херсли