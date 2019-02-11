СКА — «Северсталь»: в состав «армейцев» вернулся Патрик Херсли

Стали известны составы СКА и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 февраля, начало игры — в 19:30 мск. В состав команды Ильи Воробьёва вернулся шведский защитник Патрик Херсли.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;

Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;

Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.



«Северсталь»:



Фурх (Коробов);

Кинрейд — Сизов, Гераськин — Якимов — Лапенков;

Лекомцев — Глазков, Эштон — Бодров — Захарчук;

Хохлов — Хабаров, Марковин — Кодола — Петунин;

Кулда — Мегалинский, Вовченко — Николишин — Бабенко.