Шипачёв установил рекорд «Динамо», побив достижение 40-летней давности

Московское «Динамо» в эти минуты проводит встречу регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:1, идёт третий период).



Нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв забросил шайбу и сделал три результативные передачи. Благодаря этому Вадиму покорилась отметка 63 очка в нынешнем сезоне. Шипачёв установил рекорд московского «Динамо» по очкам за чемпионат России и СССР. Вадим побил достижение, которое ранее принадлежало Петру Природину (62 очка, сезон-1978/79).



Ранее в этой же игре Шипачёв последовательно обновил рекорд московского «Динамо» по очкам в «регулярке» КХЛ и рекорд по очкам за весь регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги.



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