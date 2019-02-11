«Слован» — ЦСКА: Егор Баранов стал автором первого «российского» гола хозяев

Во втором периоде встречи братиславского «Слована» и московского ЦСКА (1:4) заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды хозяев Егор Баранов. Для форварда это первый гол за клуб, таким образом, он стал первым россиянином, забивавшим в составе «Слована» в КХЛ.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, в концовке второй 20-минутки соперники обменялись точными бросками Егора Баранова и Сергея Андронова. На 42-й минуте подопечные Игоря Никитина вышли вперёд, заброшенную шайбу в актив записал форвард ЦСКА Кирилл Капризов. До конца встречи молодой хоккеист сумел отметиться ещё дважды, оформив хет-трик и установив окончательный счёт.

