Рижское «Динамо» обыграло «Йокерит», нанеся 13 бросков в створ

Рижское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 3:1. Для коллектива Гирта Анкипанса победа оказалась второй в последних пяти матчах.



Первая заброшенная шайба в матче оказалась в воротах гостей: точный бросок на 2-й минуте записал в актив защитник рижан Мэтью Майоне. На 24-й минуте преимущество «Динамо» упрочил гол Андриса Джериньша. Вскоре финская команда сумела сократить разрыв усилиями Алекса Гранта. В концовке основного времени точку в матче поставил Лаурис Дарзиньш броском в пустые ворота «Йокерита».

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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