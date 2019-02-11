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Рижское «Динамо» обыграло «Йокерит», нанеся 13 бросков в створ

Рижское «Динамо» обыграло «Йокерит», нанеся 13 бросков в створ
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 3:1. Для коллектива Гирта Анкипанса победа оказалась второй в последних пяти матчах.

Первая заброшенная шайба в матче оказалась в воротах гостей: точный бросок на 2-й минуте записал в актив защитник рижан Мэтью Майоне. На 24-й минуте преимущество «Динамо» упрочил гол Андриса Джериньша. Вскоре финская команда сумела сократить разрыв усилиями Алекса Гранта. В концовке основного времени точку в матче поставил Лаурис Дарзиньш броском в пустые ворота «Йокерита».

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2019, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Майоне (Джериньш) – 01:37 (5x5), 2:0 – Джериньш (Павлов, Липсбергс) – 22:28 (5x5), 2:1 – Грант (Маннинен) – 34:47 (5x5), 3:1 – Дарзиньш (Макмиллан, Сотниекс) – 58:45 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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