«Амур» — «Салават»: Павел Шэн сыграет в первом звене гостей

Стали известны составы хабаровского «Амура» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 февраля, начало — в 12:30 мск. В первом звене гостей сыграет бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2019 года Павел Шэн.
«Амур»:
Лангхаммер (Аликин);
Йордан — Камалов, Голубев — Рассказов— Зогорна;
Коларж — Атюшов, Горшков — Пьянов — Лазарев;
Кондратьев — Грбас, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин— Дедунов;
Величкин— Кузнецов— Файзуллин.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Тарасов);
Терещенко — Семёнов, Майоров— Бурмистров— Шэн;
Сергиенко— Коледов, Рыбин— Бусаров— Солодухин;
Цулыгин — Гареев, Лукин— Кузьмин— Чебыкин;
Елизаров — Петрищев, Скориков — Бобылёв — Пачин.