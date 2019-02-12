«Амур» — «Салават»: Павел Шэн сыграет в первом звене гостей

Стали известны составы хабаровского «Амура» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 февраля, начало — в 12:30 мск. В первом звене гостей сыграет бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2019 года Павел Шэн.

«Амур»:



Лангхаммер (Аликин);

Йордан — Камалов, Голубев — Рассказов— Зогорна;

Коларж — Атюшов, Горшков — Пьянов — Лазарев;

Кондратьев — Грбас, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин— Дедунов;

Величкин— Кузнецов— Файзуллин.

«Салават Юлаев»:



Кареев (Тарасов);

Терещенко — Семёнов, Майоров— Бурмистров— Шэн;

Сергиенко— Коледов, Рыбин— Бусаров— Солодухин;

Цулыгин — Гареев, Лукин— Кузьмин— Чебыкин;

Елизаров — Петрищев, Скориков — Бобылёв — Пачин.