Светлов: гарантом победы «Авангарда» стала игра вратаря, мы с ним не справились

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги домашнего матча с «Авангардом» (0:2).



«В целом игра была хорошая, быстрая, обе команды придерживались атакующего хоккея. Такой хоккей очень нравится и публике, и нам. Хочу тоже отметить первый период, когда мы имели преимущество «пять на три» и пятиминутное удаление, которые, к сожалению, не смогли реализовать. Есть вопросы по агрессивности.



В атаке перешли на ненужную игру в пас. Лишние передачи не позволили реализовать большинство. Соперник нашёл хороший ключ к нашему большинству, и мы ничего такого не создали. В целом игра была быстрая, интересная и содержательная. В формате «пять на пять» мы создавали очень хорошие моменты, но я считаю, что гарантом победы была игра вратаря. Мы сегодня с ним не справились. Готовимся дальше», — приводит слова Светлова официальный сайт «Адмирала».

«Адмирал» уступил «Авангарду» и потерял шансы на плей-офф