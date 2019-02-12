Состоялись торжества, посвящённые 40-летию победы сборной СССР на Кубке вызова

Вчера, 11 февраля, в Музее хоккея состоялись торжества, посвящённые 40-летию победы сборной СССР в игре со сборной всех звёзд Национальной хоккейной лиги. Кубок вызова стал очередным витком противостояния двух сильнейших хоккейных школ планеты — советской и канадской, — начавшегося в 1972 году легендарной Суперсерией.



Вспомнить события 40-летней давности собрались легенды отечественного хоккея: Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Владимир Мышкин, Владимир Юрзинов и многие другие. В ходе мероприятия был показан документальный фильм о Кубке вызова, состоялась автограф-сессия легендарных хоккеистов, общение с представителями средств массовой информации, презентация книги, посвящённой противостоянию советского и североамериканского хоккея.



«Мы должны гордиться своими победами, не забывать успехов, воспитывать детей и молодых хоккеистов на великих противостояниях. Поэтому такие мероприятия необходимы. В то время нас уже воспринимали как «Красную машину», главным образом наши соперники говорили о нас в превосходных тонах», — цитирует Владислава Третьяка официальный сайт ФХР.