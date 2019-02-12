Зайцев: у меня сейчас даже «инстаграма» нет, ничего не читаю и не смотрю

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев рассказал о пребывании в Северной Америке.



«Если бы мне было 14 лет, тогда это оказывало бы на меня давление. Но я отношусь к этому очень спокойно. Во-первых, я не могу это контролировать — у меня игры идут через день. И потом у меня сейчас нет даже «инстаграма», я ничего не читаю и не смотрю. Живу здесь и сейчас и знаю только то, что про мою игру думают ребята в команде и тренеры.



Я вообще другим стал. И поведение по жизни изменилось, и как игрок многое для себя изменил, например в плане подготовки. Очень рад, что приехал сюда и сыграл уже 200 матчей. Много было разных интересных моментов, будет потом что рассказать. Я наслаждаюсь каждой игрой», — приводит слова Зайцева официальный сайт НХЛ.

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