Малкин дисквалифицирован на один матч за попытку отмахнуться клюшкой

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин дисквалифицирован на один матч за опасную игру высоко поднятой клюшкой против форварда «Филадельфии Флайерз» Майкла Раффла, информирует официальный сайт НХЛ.
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Эпизод произошёл на 16-й минуте третьего периода матча регулярного чемпионата, который завершился победой «Питтсбурга» со счётом 4:1. Главные арбитры Эрик Фурлатт и Кайл Реман оценили нарушение Малкина удалением до конца матча.
По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчёта его среднегодовой зарплаты Малкин потеряет чуть больше $ 51 тыс. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
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