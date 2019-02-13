Торторелла: «Вашингтон» выглядел вяло, у них была вторая игра за два дня

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:0).

«Соперник выглядел немного вялым, у них была вторая игра за два дня. Но это очень хорошая команда. Мне понравилась наша энергия сегодня. Сегодняшняя утренняя раскатка была полна энергии и свежести», – цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Главным героем встречи стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который оформил третий шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Дюклер, Ник Фолиньо и Артемий Панарин.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 3 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «-2». Евгений Кузнецов также завершил встречу с показателем «-2».