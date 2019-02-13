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Гол Панарина и шат-аут Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Вашингтон»

Гол Панарина и шат-аут Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Для «Блю Джекетс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который оформил третий шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Дюклер, Ник Фолиньо и Артемий Панарин.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 3 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-2». Евгений Кузнецов также завершил встречу с показателем «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3 : 0
0:0, 1:0, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Дюклер (Бьёркстранд, Веренски) – 26:32 (5x5), 2:0 – Фолиньо (Джонс, Мюррей) – 56:12 (5x5), 3:0 – Панарин (Андерсон) – 59:50 (en)
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