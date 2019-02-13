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«Динамо» — «Йокерит»: Иконен получил «5+20», Меньшиков подрался с Рясаненом

«Динамо» — «Йокерит»: Иконен получил «5+20», Меньшиков подрался с Рясаненом
Хоккей / КХЛ

«Динамо» встречается с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Нападающий «шутов» Хенри Иконен получил «5+20», нарушив правила на форварде Аслане Раисове и отправив его на борт. Защитник «Динамо» Виталий Меньшиков решил вступиться за товарища, но в итоге подрался с защитником Эмили Рясененом и получил две минуты как зачинщик драки.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

Нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв отметился голом и результативной передачей. Заброшенная шайба позволила форварду набрать 582-е очко и выйти на третье место в рейтинге бомбардиров за всю историю КХЛ. Шипачёв опередил Александра Радулова (581).

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