Никитин: Вею комфортно с Капризовым и Григоренко, поэтому и игра получается

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выездного матча с «Ак Барсом» (3:2).



«Хорошая игра, такой матч перед плей-офф нужен был и «Ак Барсу», и нам. Ребята бились, сражались, играли в хоккей. Мы довольны победой — не всё получалось, но с таким сильным соперником так и должно быть. Готовимся дальше.



Вей — хороший игрок, что тут можно сказать. Хоккей — командный вид спорта, и очень важно, чтобы каждая личность гармонично вписывалась в команду, без этого никто не сможет раскрыть свои сильные качества. Думаю, Вею комфортно с Капризовым и Григоренко, потому и игра получается. Но есть много моментов, которые нужно дорабатывать перед плей-офф», — приводит слова Никитина пресс-служба «Ак Барса».