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«Авангард» потерпел поражение от «Амура», не сумев догнать «Барыс»

«Авангард» потерпел поражение от «Амура», не сумев догнать «Барыс»
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» на домашней площадке взял верх над хоккейным клубом «Авангард», встреча завершилась со счётом 3:2. Коллектив Боба Хартли упустил шанс догнать по очкам лидирующий в дивизионе Чернышёва «Барыс».

Подопечные Александра Гулявцева открыли счёт на 18-й минуте: голом отметился нападающий Владислав Ушенин. Во втором периоде команда хозяев забила ещё дважды усилиями Данила Файзуллина и Яна Коларжа, на что «Авангард» ответил заброшенной шайбой Виктора Стольберга. на 56-й минуте «ястребы» сократили разрыв до минимума благодаря точному броску Максима Чудинова, но сравнять счёт не успели.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 2
1:0, 2:1, 0:1
Авангард
Омск
1:0 – Ушенин Владислав (Дедунов, Ушенин Вячеслав) – 17:46 (5x5), 2:0 – Файзуллин (Коларж, Зогорна) – 23:53 (5x5), 3:0 – Коларж (Рассказов, Зогорна) – 35:38 (5x5), 3:1 – Стольберг (Бек, Медведев) – 37:07 (5x5), 3:2 – Чудинов (Деарне, Бек) – 55:18 (5x5)
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