«Авангард» потерпел поражение от «Амура», не сумев догнать «Барыс»

Хабаровский «Амур» на домашней площадке взял верх над хоккейным клубом «Авангард», встреча завершилась со счётом 3:2. Коллектив Боба Хартли упустил шанс догнать по очкам лидирующий в дивизионе Чернышёва «Барыс».



Подопечные Александра Гулявцева открыли счёт на 18-й минуте: голом отметился нападающий Владислав Ушенин. Во втором периоде команда хозяев забила ещё дважды усилиями Данила Файзуллина и Яна Коларжа, на что «Авангард» ответил заброшенной шайбой Виктора Стольберга. на 56-й минуте «ястребы» сократили разрыв до минимума благодаря точному броску Максима Чудинова, но сравнять счёт не успели.