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«Сент-Луис» благодаря дублю Тарасенко разгромил «Аризону»

«Сент-Луис» благодаря дублю Тарасенко разгромил «Аризону»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде разгромил «Аризону Койотс» — 4:0.

Счёт на четвёртой минуте открыл защитник гостей Джоэл Эдмундсон. Владимир Тарасенко увеличил преимущество «блюзменов». В конце второго игрового отрезка он оформил дубль, отличившись в большинстве при игре в формате «5 на 4». Точку в матче поставил Роберт Бортуццо.

Посмотреть видео голов Тарасенко можно на официальном сайте лиги.

Тарасенко стал первой звездой встречи. Также на его счету показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 17.41 на льду (3.40 – в большинстве). В последних 10 встречах на его счету 16 (9+7) очков. У Ивана Барбашёва бросок и хит за 12.49. Илья Любушкин участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
0 : 4
0:2, 0:1, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Эдмундсон (Шварц, Стин) – 03:33 (5x5), 0:2 – Тарасенко (Эдмундсон, Сундквист) – 15:31 (5x5), 0:3 – Тарасенко (Шенн, Томас) – 36:21 (5x4), 0:4 – Бортуццо (Данн, Сундквист) – 52:02 (5x5)
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