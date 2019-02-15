«Сент-Луис» благодаря дублю Тарасенко разгромил «Аризону»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде разгромил «Аризону Койотс» — 4:0.

Счёт на четвёртой минуте открыл защитник гостей Джоэл Эдмундсон. Владимир Тарасенко увеличил преимущество «блюзменов». В конце второго игрового отрезка он оформил дубль, отличившись в большинстве при игре в формате «5 на 4». Точку в матче поставил Роберт Бортуццо.

Посмотреть видео голов Тарасенко можно на официальном сайте лиги.

Тарасенко стал первой звездой встречи. Также на его счету показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 17.41 на льду (3.40 – в большинстве). В последних 10 встречах на его счету 16 (9+7) очков. У Ивана Барбашёва бросок и хит за 12.49. Илья Любушкин участия в матче не принимал.