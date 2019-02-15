Первая победа Варламова за семь последних игр — в обзоре матча «Колорадо»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» — 4:1. «Лавины» прервали серию из восьми поражений.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Доминик Тонинато, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Свен Андригетто. У «Виннипега» отличился Брэндон Танев.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 24 броска из 25. Российский голкипер прервал шестиматчевую серию поражений. В пяти из предыдущих шести матчей он пропускал не менее трёх шайб.

На счету Никиты Задорова 6 силовых приёмов и 2 блок-шота за 19.22 на льду (3.45 – в меньшинстве). Дмитрий Куликов не принимал участия в матче.