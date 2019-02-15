Камалов — об Универсиаде: не наша вина, что другие формируют не лучшие составы

Защитник «Амура» Никита Камалов поделился ожиданиями от предстоящей Универсиады в Красноярске, на которой выступит за сборную России.

«Не так давно пришла информация, что я в расширенном списке сборной, затем проходил специальную медицинскую комиссию. И вот утром проснулся, зашёл в Интернет – и увидел себя в составе. Вместе с другими хоккеистами «Амура» – вратарём Евгением Киселёвым и форвардом Игорем Руденковым. Предстоящий турнир в Красноярске немного обсудили, ведь это первая в истории России зимняя домашняя Универсиада, надо в ней побеждать. Подсчитали, что в составе сборной есть и четыре хоккеиста из красноярского «Сокола», который входит в систему хабаровского клуба. Это – защитник Иван Крылов, нападающие Максим Мальцев, Владислав Мисников, Вячеслав Шевченко. Получается, «Амур» – базовый клуб сборной России на Универсиаде.

Я – воспитанник новокузнецкого хоккея, в родном регионе и получаю образование. Заканчиваю обучение на спортивном факультете Кемеровского государственного университета по специальности «преподаватель физкультуры».

Не все в восторге от того, что за Россию будут играть профессионалы? Не читал, но это странная точка зрения. В Северной Америке студенческий спорт развит очень сильно, то же можно сказать о многих странах Европы. И не наша вина, что соперники иногда формируют свои составы не из лучших игроков. Хотя, уверен, если бы студенческие Игры проходили в Северной Америке, Штаты и Канада гарантированно собрали бы всех сильнейших», — цитирует Камалова Russia-Hockey.