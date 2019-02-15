Крикунов: Тарасов сейчас хорошо работает. Думаю, что скоро сам попросится на лёд

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги домашнего матча с ХК «Сочи» (2:3 ОТ).



«Я знаю, как сказывается сборная на игроках. Вы же считали, сколько игр я уже провёл в карьере. Я знаю состояние сборников. Две игры они ещё проводят нормально, а третья – провал. Сегодня Кагарлицкого у нас не было, но он бы тоже не помог.



У Раисова нет сотрясения мозга, но нос у него сломан. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Тарасов сейчас у нас хорошо работает. Думаю, что в ближайшее время сам попросится на лёд.



Как оценить игру Закриссона? Вы же знаете, что у нас есть игрок для первого звена. Патрик не для этой роли. Следующий игру мы ещё можем сыграть в экспериментальном составе, но последние два матча будем уже играть основой», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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