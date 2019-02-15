Московское «Динамо» встретится с «Йокеритом» в первом раунде плей-офф

Стала известна первая пара плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2018/19.



Московское «Динамо» проиграло на своём льду ХК «Сочи» со счётом 2:3 ОТ и обеспечило себе пятое место в Западной конференции. «Йокерит», несмотря на поражение со счётом 1:5 в игре со СКА, сохранил четвёртое место. Таким образом, в первом раунде плей-офф подопечные Владимира Крикунова встретятся с «джокерами».

«Леопарды» открыли счёт на 8-й минуте стараниями Владислава Калетника и сумели сохранить минимальное преимущество до конца периода. В начале второй двадцатиминутки Евгений Мозер восстановил равновесие, а на 37-й минуте бело-голубые вышли вперёд благодаря голу Миики Койвисто. В концовке третьего периода Станислав Бочаров затолкал шайбу в ворота и сравнял счёт. Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу южанам принёс Мартин Бакош.