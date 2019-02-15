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Рижское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче на открытом воздухе

Рижское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче на открытом воздухе
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» встречалось с минскими одноклубниками в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице Латвии на открытом воздухе и закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Гиртса Анкипанса.

Хозяева открыли счёт на 11-й минуте благодаря результативному броску Гинтса Мейи. Во втором игровом отрезке Оскарс Батня укрепил преимущество рижан, на что белорусский клуб ответил заброшенной шайбой Олега Евенко. В третьей двадцатиминутке хозяева организовали третье взятие чужих ворот — автором точного броска стал Андрис Джериньш. Этот результат сохранился вплоть до финальной сирены.

Рижане одержали вторую победу подряд, минчане продлили серию поражений до четырёх игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Мейя (Батня, Гегерис) – 10:33 (5x5), 2:0 – Батня (Липсбергс, Зиле) – 23:04 (5x5), 2:1 – Евенко (Лисовец, Ковыршин) – 26:46 (5x5), 3:1 – Джериньш (Павлов) – 47:48 (5x5)
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