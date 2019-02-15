Сидоренко: нужно восстановить состав, у минского «Динамо» всего 15 человек

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился мнением о матче с рижским «Динамо» (1:3), который прошёл на открытом воздухе.



«Сегодня праздник удался, хороший матч, никто не хотел уступать. Несмотря на проблемы с составом, все старались. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Атмосфера праздника есть, играли на открытом воздухе. Ощущения другие.



Гол Евенко? Это плод работы во время паузы на Евротур. Чтобы выиграть последнюю домашнюю игру, нужно восстановить состав, у нас всего 15 человек. Все мы прекрасно понимаем, что дома свои зрители, будем стараться», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Рижане одержали вторую победу подряд, минчане продлили серию поражений до четырёх игр.