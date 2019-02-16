Наместников забил после грубой ошибки вратаря «Баффало»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде разгромил «Баффало Сэйбрз» — 6:2. Первой звездой встречи встречи стал российский нападающий «синерубашечников» Владислав Наместников, набравший 3 (2+1) очка.

На 57-й минуте голкипер «Баффало» Линус Улльмарк вышел из-за ворот, не смог попасть по летящей шайбе, которая выскочила на «пятак». Владиславу Наместникову оставалось только подставить клюшку.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На счету россиянина в этой встрече показатель полезности «+3» и 2 броска в створ за 17.36 на льду (2.39 – в меньшинстве).

Также заброшенными шайбами отметились Бу Нивс, Джимми Веси, Йеспер Фаст и Павел Бучневич. У «клинков» дубль оформил Джефф Скиннер, приблизившийся к Александру Овечкину в снайперской гонке. У нападающего «Баффало» 36 голов.