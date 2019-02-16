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Фридман: на Панарина есть четыре главных претендента, «Даллас» тоже в игре

Фридман: на Панарина есть четыре главных претендента, «Даллас» тоже в игре
Хоккей / НХЛ

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о возможных претендентах на нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина. Российский форвард отказался продлевать контракт с «мундирами», клуб постарается обменять хоккеиста до окончания его соглашения.

«Я вижу четырёх главных претендентов на Панарина. Это «Виннипег Джетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нэшвилл Предаторз» и «Калгари Флэймз». Кто-то сказал мне, что «Даллас» в это число не входит, но я не удивлюсь, если они тоже в игре», — рассказал Фридман в эфире радиостанции Sportsnet 590 Toronto.

В 54 матчах текущего регулярного чемпионата 27-летний Панарин записал в свой актив 64 (22+42) балла при показателе полезности «+12» и 14 минутах штрафа.

Панарин сменил агента и заговорил. Летом он может перейти в любой клуб НХЛ
Он просто хочет радоваться жизни.
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