Фридман: на Панарина есть четыре главных претендента, «Даллас» тоже в игре

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о возможных претендентах на нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина. Российский форвард отказался продлевать контракт с «мундирами», клуб постарается обменять хоккеиста до окончания его соглашения.



«Я вижу четырёх главных претендентов на Панарина. Это «Виннипег Джетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нэшвилл Предаторз» и «Калгари Флэймз». Кто-то сказал мне, что «Даллас» в это число не входит, но я не удивлюсь, если они тоже в игре», — рассказал Фридман в эфире радиостанции Sportsnet 590 Toronto.



В 54 матчах текущего регулярного чемпионата 27-летний Панарин записал в свой актив 64 (22+42) балла при показателе полезности «+12» и 14 минутах штрафа.